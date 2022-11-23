Son Dakika... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Düzce depremi açıklaması: 17 Ağustos'ta kırılan fayın ucunda meydana geldi
Son dakika haberi... İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgede daha büyük bir beklentimiz yok" dedi. Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür ise Twitter paylaşımında, "Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir" dedi.
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Düzce'nin Gölyaka depreminin hemen ardından HaberTürk canlı yayına katıldı. Tüysüz, yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.
Tüysüz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
* Bu deprem de 17 Ağustos'ta kırılan fayın ucunda meydana gelen bir deprem. Oldukça sığ. Sığ olması depremin yüzeyde şiddetli hissedilmesini sağlayan bir faktör. 6 büyüklüğü yıkıcı bir depremdir.
* Zeminin de çok iyi olmadığını dikkate aldığımızda hasar beklentisi vardır. Şu ana kadar gelen depremlerde şok şükür can kaybı yok. Sürpiz sayılabilir. 17 Ağustos'tan sonra bu bölgede bu ölçüde bir deprem beklenmiyordu.
* Bu tetiklenmiş bir deprem olarak varsayılabilir ama bölgede daha büyük bir beklentimiz yok. 5 büyüklüğüne kadar artçıların olması mümkün. Gelen artçılarda hasar görmüş binaların daha çok hasar görmesi mümkün.
BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Merkezi Öğretim üyesi Prof. Hasan Sözbilir de depremin beklenmedik bir yerde gerçekleştiğini söyledi. Sözbilir, 99 depreminde kırılan fayın ucunda yaşanan depreme ilişkin şöyle konuştu:
O bölgede birçok kırılmamış fay var. Ama şu anda depremin olduğu yer bu fayların hiçbiri değil. Kırılmanın beklendiği fayın üzerinde gerçekleşmedi bu deprem. Şu anda depremin merkezinin olduğu yer Gölyaka'nın kuzeyinde Sarıdere denen bir yer.
Beklenen büyük bir depremi tetikler mi sorusuna ise Sözbilir, "Hayır" yanıtını verdi.
NACİ GÖRÜR: RİSKLİ BÖLGE OLARAK DÜŞÜNÜLMELİDİR
Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya plartformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sarıdere-Gölyaka/Düzce’de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF’ın bu kesimini Bolu Tüneline kadar kırmıştı. Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık.Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB uzanımlı kısımda oldu" dedi.
Görür yaptığı ikinci paylaşımında uyarıda bulunarak, "Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. Sevgiyle— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 23, 2022
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