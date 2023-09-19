Son Dakika: ‘Profesör Kabus’a yayın yasağı geldi!
Son dakika haberi... Psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu’nun, çocuklara yüksek dozda ketamin vererek ailelerini cinsel istismar ile suçlatması üzerine açılan soruşturmaya Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı getirildi.
Psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu’nun bir klinikte çocuk hastalarına yüksek dozda ketamin vererek 40’a yakın çocuğa verip ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurduğu iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği mağdur çocukların kimliklerinin ortaya çıkmasına neden olabilecek soruşturma kapsamına ilişkin bir takım bilgi ve görüntüler yayınlandığının gözlemlenmesi üzerine çocukların tekrarlayan travmalara maruz kalmamaları ve soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla her türlü haber, röportaj ve olay görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirilmesine karar verdi.
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