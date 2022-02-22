Son Dakika: Putin'e ülke dışında askeri güç kullanımı için yetki

Son dakika gelişme... Rusya'da yasama sisteminin üst meclisi Federasyon Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğu Ukrayna'daki 'barışı koruma' operasyonları için asker gönderme talebini oy birliğiyle kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2022 Salı, 19:17
Son Dakika: Putin'e ülke dışında askeri güç kullanımı için yetki
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusunun yurt dışında kullanıma ilişkin talebinin konseye ulaştığını duyurdu.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus ordusunun yurt dışında kullanımına ilişkin talebini kabul etti. Konsey, Rus ordusunun yurt dışında kullanımını öngören kararı onayladı.

DONETSK HALK CUMHURİYETİ VE LUHANSK HALK CUMHURİYETİ’NİN BAĞIMSIZLIKLARI TANINMIŞTI

Öte yandan Rusya dün Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlıklarını tanımıştı.


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