Son dakika... Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' ve 'aklama' soruşturması: 3 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “tefecilik” suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası yetkililerine operasyon düzenlendi.

Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, Banka Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu ve daha önce Borsa İstanbul soruşturmasında adı geçen Yasef Mitrani gözaltına alındı.

Savcılığın açıklamasına göre, banka üzerinden “tefecilik” suçu işlendiği ve bu suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.

Hazırlanan rapor ve alınan beyanlara göre, banka yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlı yetkilerin dışında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak mali sıkıntı içindeki şirketlere “kredi” adı altında borç para verdikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında banka yetkilisi Ali Ercan ile diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü ve dosyadaki incelemenin çok yönlü devam ettiği bildirildi.

O İSİM, SEÇİL ERZAN DAVASINDA SANIKTI

Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, aynı zamanda Allbatross Yatırım’ın kurucu ortağı.

Eski Denizbank Genel Müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu ise aynı zamanda Seçil Erzan davasında sanık oldu.

Mahmut Aydoğdu, DenizBank’ta 14 yıl Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı, 2024 yılında Q Yatırım Bankası'nın Genel Müdürü oldu. Aydoğdu’nun gruba bağlı finans şirketleri Allbatross Portföy Yönetimi, Allbatross Yatırım, Allbatross GSYO ve Bien Finans Faktoring’i de yöneteceği duyuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla iddianame hazırladı. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianameye göre Seçil Erzan ifadesinde, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için şu ifadeleri kullandı:

"Her ikisi de benim şube müdürü olduğumu bilirler, ayrıcalıklı olarak tanırlar. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yaşanan bu bütün olaylardan haberleri vardır. Bilmemelerine herhangi bir imkan yoktur çünkü mağdur olduğunu iddia eden şahısların çoğunun bankanın genel müdürü ve genel müdür yardımcısı ile aralarında yakın ilişkiler bulunmaktaydı.”

Yasef Mitrani ise son dönemde Borsa İstanbul'da gerçekleşen manipülasyon soruşturmasında adı öne çıkan kişilerden biri olarak gündeme geliyor.

MEHMET ŞİMŞEK SİNYALİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen günlerde yaptığı açıklamada aşırı sert yükseliş hareketi gösteren bazı fonlara ilişkin manipülasyon yapıldığını ve takipte olduklarını söylemişti.

Şimşek, manipülasyonla mücadele alanında cezaları artıracaklarını ve düzenleyici çerçeveyi güçlendireceklerini belirterek, "Eksiklikleri gidereceğiz ve önümüzdeki dönemde manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışılıkla mücadele dozunun da ötesine taşıyacağız" demişti.