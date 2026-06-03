Son Dakika... Reha Muhtar hayatını kaybetti

Türk televizyon tarihinin en kendine has, iz bırakan ve uzun yıllar boyunca ana haber bültenleri ile kitleleri ekran başına kilitleyen usta gazeteci ve sunucusu Reha Muhtar, 66 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Muhtar, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Medya dünyasını yasa boğan acı haberi, yakınları ve sağlık ekipleri duyurdu.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Türk medyasında gazeteci, haber sunucusu, televizyon programcısı ve yorumcu kimliğiyle silinmez bir iz bırakan Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Irak Türkmeni olan Muhtar, babasının akademik görevleri sebebiyle çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara ile İstanbul arasında mekik dokuyarak geçirdi.

İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde başarıyla tamamlayan usta isim, medyadaki vizyonunu şekillendirecek olan yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda aldı.

Gazetecilik mesleğine adımlarını 1980 yılında atan Reha Muhtar, 1981 yılında Milliyet Gazetesi'nin Ankara Bürosu'nda dış politika ve siyaset muhabiri olarak profesyonel kariyerine başladı. Yazılı basının ardından televizyon yayıncılığına geçiş yapan Muhtar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda (TRT) göreve başladı. TRT’nin Atina muhabiri olarak Yunanistan'da görev yaptığı dönemde yaptığı başarılı ve ses getiren haberlerle adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

1990'lı yıllara gelindiğinde, Türkiye'de özel televizyonculuğun yükselişiyle birlikte ekranların en dinamik figürlerinden biri haline geldi. TRT'de hazırlayıp sunduğu, dönemin siyasi ve toplumsal krizlerini masaya yatıran efsanevi "Ateş Hattı" programıyla geniş kitlelerin takdirini kazandı.

Kariyeri boyunca TRT başta olmak üzere Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, FOX, CNN Türk ve Kanaltürk gibi Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarında haber sunuculuğu, program yapımcılığı ve üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. Özellikle uzun yıllar yürüttüğü Show TV Ana Haber Bülteni'ndeki kendine has, dinamik, sorgulayıcı ve toplumsal refleksleri ön plana çıkaran sunum tarzıyla Türk televizyon haberciliğinde adeta bir ekol yarattı.

Televizyon ekranlarındaki görkemli çalışmalarının yanı sıra yazılı basından da kopmayan Muhtar; Akşam, Star, Sabah ve Vatan gazetelerinde uzun yıllar boyunca gündemi yorumladığı köşe yazıları kaleme aldı.

ÖZEL HAYATI VE AİLE YAŞAMI

Medya kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin ve kültür-sanat basınının odağında yer alan Reha Muhtar, ilk evliliğini gazeteci Selin Çağlayan ile gerçekleştirdi. İlerleyen yıllarda Türkiye'nin pop müzik dehalarından sanatçı Nilüfer ve ünlü oyuncu Deniz Uğur ile yaşadığı uzun soluklu ilişkilerle adından söz ettirdi. Muhtar'ın, Deniz Uğur ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunuyor.