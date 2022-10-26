Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan Facebook'a rekor ceza
Son dakika gelişmesi... Rekabet Kurumu, veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında Meta'ya (Facebook) 346,7 milyon lira idari para cezası verdi.
WhatsApp ve çatı şirketi Meta (Facebook) hakkındaki "veri paylaşma zorunluluğu" soruşturması tamamlandı.
Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında Meta'ya 346,7 milyon lira idari para cezası verdi.
Rekabet Kurulu'nca, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Rekabet Kurumu kararında şöyle denildi:
"Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi."
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