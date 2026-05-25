Son dakika... Resmi Gazete’de yayımlandı: Bilgi Üniversitesi kararı geri çekildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında üç gün sonra yeni karar yayımlandı. Günlerdir üniversitede düzenlenen protestolar ve kamuoyundaki tepkilerin ardından, Bilgi Üniversitesi’nin kapatma kararı yine geri çekildi.

Kurucu vakfına kayyım atanması gerekçesiyle faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi için geri adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatılan üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar, üç gün sonra yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21/5/2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılmıştı. Daha önce yönetimine kayyım atanan üniversitenin faaliyet izninin tamamen kaldırılması, akademik çevrelerde ve öğrenciler arasında büyük tepkiye yol açmıştı.

Sürecin temelinde ise Eylül 2025’te Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturma bulunuyordu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, holding yöneticilerinin suç örgütü kurarak kara para akladığı ve vergi kaçakçılığı yaptığı iddia edilmişti. Operasyon kapsamında holding bünyesindeki 121 şirkete TMSF kayyım atandı. Kayyım atanan şirketlerden biri de üniversiteyi yöneten Doğa Bilgi Okulları İşletmeciliği olmuştu.

Kapatma kararının ardından öğrencilerin eğitimlerine garantör üniversite olarak belirlenen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde devam edeceği açıklanmıştı.

Kararın ardından öğrenciler ve akademisyenler kampüste ve sosyal medyada günler süren protestolar düzenledi. Tepkilerin büyümesi sonrası, 25 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11387 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatma kararı yürürlükten kaldırıldı. Böylece Bilgi Üniversitesi, kapatılmasından yalnızca üç gün sonra yeniden faaliyete geçti.