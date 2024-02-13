Son Dakika… Resmi Gazete’de yayımlandı: Alper Gezeravcı TUA’ya atandı
Son dakika haberi… Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD’nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınarak Houston’a getirilmişti.
Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, 18 günlük uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya dönmüştü.
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