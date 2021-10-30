Son dakika... Reuters: Erdoğan-Biden görüşmesi yarın
Son dakika.... Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın yarın Roma'da G20 zirvesinde görüşeceğini duyurdu.
Reuters'ın bildirdiğine göre Erdoğan ile ABD Başkanı Biden yarın G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelecek.
ABD'li bir yetkilinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirecek.
Erdoğan- Biden görüşmesinde Türkiye ile savunma ilişkileri ve F-16 alımı ele alınacak. Görüşmede; Biden'ın "Krizler ve düşüncesizce eylem, ABD-Türkiye ilişkilerine fayda sağlamaz" diyeceği yazıldı.
Görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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