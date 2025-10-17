Son Dakika... Rezan Epözdemir’in iddianamesi kabul edildi: 19 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak

Tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir hakkında “Rüşvete aracılık etmek” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edilen iddianame kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Epözdemir’in 19 Aralık’ta İstanbul 18. ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Epözdemir hakkında “rüşvete aracılık etmek” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 18. ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.