Son Dakika: Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkım yarattı. Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:47
Son Dakika: Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
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Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 10 kentte yıkıma neden olan deprem sonucu Hatay’da bulunan 250 dairelik bir rezidans da yerle bir oldu.

Rezidansın müteahhidi dün  Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına çıkmak isterken havalimanında yakalandı. Coşkun'un tutuklandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hatay'da yıkılan Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edilmişti. İhbar üzerine hareket geçen polis ekiplerince dün Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışı engellenmişti.


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