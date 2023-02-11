Son Dakika: Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkım yarattı. Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 10 kentte yıkıma neden olan deprem sonucu Hatay’da bulunan 250 dairelik bir rezidans da yerle bir oldu.
Rezidansın müteahhidi dün Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına çıkmak isterken havalimanında yakalandı. Coşkun'un tutuklandığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Hatay'da yıkılan Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edilmişti. İhbar üzerine hareket geçen polis ekiplerince dün Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışı engellenmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- ABD, Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesne vurdu
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Can kaybında büyük artış
- 'Bu başlı başına bir cinayettir'
- Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu depremde yaşamını yitirdi
- Erdoğan yeni kararları açıkladı