Son Dakika: Rusya'nın yardım tasarısı BMGK'de kabul edilmedi
Son dakika gelişmesi... Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu Ukrayna'ya "insani yardım" tasarısı, gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke ise çekimser kaldı.
BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken bir oturum düzenlerken, Rusya bu oturumun "siyasileştirildiği" gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyine kendi tasarısını getirdi.
Rusya, Ukrayna'daki savaşın sorumlusundan hiç bahsetmeyen ancak ülkede "kötüye giden insani durumdan endişe duyulan" tasarısını BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sundu.
15 üyeli konseyde tasarıya sade Rusya ve Çin destek verirken, 13 ülke ise çekimser kaldı.
Rusya'nın tasarısı BM Güvenlik Konseyinde gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi.
BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için en az 9 "evet" oyu kullanılması ve konseyin 5 daimi üyesinin veto etmemesi gerekiyor.
Rusya'nın BMGK'ye sunduğu, sivillere yönelik saldırıların güçlü bir şekilde kınandığı ve kötüye giden insani durumdan endişe duyulan tasarıda, saldırıların sorumlusundan hiç bahsedilmiyordu.
Öte yandan BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken ve daha fazla yardım çağrısı yapan Rusya'nın diplomatik izolasyonunu derinleştirecek yeni bir tasarıyı görüşüyor ve bu hafta içinde oylamaya hazırlanıyor.
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