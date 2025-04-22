Son Dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında yangın

Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı yakınındaki bir iş yerinde yangın çıktı.

Son Dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında yangın
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 20:33

Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı yakınındaki bir iş yerinde yangın çıktı.

Bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #Pendik #Sabiha Gökçen Havalimanı #Yangın

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