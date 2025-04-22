Son Dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında yangın
Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı yakınındaki bir iş yerinde yangın çıktı.
Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı yakınındaki bir iş yerinde yangın çıktı.
Bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #Pendik #Sabiha Gökçen Havalimanı #Yangın
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