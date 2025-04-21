Karaköy’de ayakkabı deposunda yangın!

Beyoğlu'nda 5 katlı bir iş hanının 4'üncü katındaki ayakkabı deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Karaköy’de ayakkabı deposunda yangın!
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DHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 18:00

Yangın, saat 16.30 sıralarında Hacımimi Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanının 4'üncü katında meydana geldi.

Ayakkabı deposu olarak kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle iş merkezi boşaltıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, işyerinde hasar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.


Etiketler: #Karaköy #depo #Yangın

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