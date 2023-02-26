Son dakika... Sağlık Bakanı Fahret açıkladı: 'Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalı'

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 16:04

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 16:31

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yıkıma uğrayan 11 ilden biri olan Gaziantep İslahiye'de açıklamalarda bulunuyor.

"GAZİANTEP'TE CAN KAYBI 3 BİN 897"

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün Osmaniye, Nurdağı ve Islahiye’de çalışmaları yerinde inceledik. 6 Şubat ve sonrasında birbirini izleyen depremler sebebiyle İslahiye’de 1.347, Nurdağı’nda 2.170 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3.897’ye ulaştı. Osmaniye’de 993 hayat kaybettik.

Bizler, savaşta, afetler karşısında, gücünü birleştirmiş, şartlara teslim olmamış bir büyük milletiz. Biliyor ve inanıyoruz: Bugünlerin üstesinden geleceğiz. Deprem 11 ilimizde 13,5 Milyon insanımızı o şiddetiyle bir anda etkiledi, fakat aynı anda 70 ilimizde bütün insanlık duygularını da harekete geçirdi. Deprem toprakta yarılmalar meydana getirdi ama diğer 70 ilimizi alıp, 11 afet şehrine adeta komşu yaptı. Devletimizin tüm kurumları büyük devlet ne demektir, bunun tarihi cevabını vermek için yarıştı. Bu böyle devam edecek. Müsterih olalım. Her yeni günün akşamında acımız daha çok teselli bulmuş, darlığın yerini varlık almış olacak.

İÇME SUYU UYARISI!

Depreme bağlı sebeplerle tedavi altına alınan Gaziantepli hastalarımızdan 25 bin 276'sı taburcu olmuştur.

736 su örneği alınmış , 512'si su örneği sağlık açısından uygun bulunmuş, 103 su örneği sağlık açısından uygun bulunmamıştır.

Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır."

Sağlık Bakanı Koca, ayrıca deprem bölgesinde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir salgın hastalığın bugün itibarıyla saptanmadığını bildirdi.