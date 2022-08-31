Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Koca, "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:38
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testinin beş gün önce pozitif çıktığını açıkladı.

Koca, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. “Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı” diyen Koca, şu ifadeleri kullandı;

“YAKINDA ARKADAŞLARIMIN ARASINDA OLACAĞIM”

  • Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.

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