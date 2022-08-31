Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Koca, "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testinin beş gün önce pozitif çıktığını açıkladı.
Koca, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. “Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı” diyen Koca, şu ifadeleri kullandı;
“YAKINDA ARKADAŞLARIMIN ARASINDA OLACAĞIM”
- Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.
Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 31, 2022
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