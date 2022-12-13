Son Dakika: Bakan Koca'dan 6 yaşındaki çocuğun 'evlendirilmesinde' kemik yaşı raporu açıklaması

13 Aralık 2022 Salı, 12:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 3 saat süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, üst solunum yolu şikâyetleriyle başvuran hastaların arttığını belirterek, "Bu hastalıklar en çok RSV sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve covid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli. Aşılama konusunda bir yavaşlama doğal olarak var. Ancak risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye ediyorum. Güvenle Turkovac olabilirler" dedi.

İLAÇ KRİZİ

Son dönemde gündeme gelen ilaç krizindeki sorunun artan maliyetler ve hasta sayısından kaynaklandığını söyleyen Koca, "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı. Bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı" dedi.

Koca, "Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu, ayrıca dünyada hammadde sorununun varlığı önemli bir neden" diye konuştu.

ÇERKEZKÖY’DEKİ SAHTE DOKTOR

Bakan Koca, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanan sahte doktorla ilgili soruşturmaların sonuçlandığını ve bir iki gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını açıkladı.

6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN EVLENDİRİLMESİ

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını 'evlendirdiği' istismar skandalına ilişkin de konuşan Koca, doktorun verdiği kemik yaşı raporuyla ilgili de soruşturma açıldığını duyurdu.

HPV AŞISI

Bakan Koca, "Yerli HPV tanı kiti bir hafta on gün içerisinde devreye girecek. HPV aşısı ile ilgili de planımız hazırlanıyor. Hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz" dedi.

SMA DOLANDIRICILIĞI YAPAN ANNE

SMA Bilim Kurulunun önümüzdeki haftalarda toplanacağını belirten Koca, "Israrla söylüyorum. SMA’lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil. Biz bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nurisenersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. Bu ilacın kullanılamadığı durumlar için, spinal sorunu olan çocuklar için şimdi oral alımı olan ikinci bir ilacı da kullanıma alıyoruz. Gen tedavisiyle ilgili ise SMA Bilim Kurulumuz konuyu çok yakın takip ediyor, etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten de asla geri durmayız" ifadelerini kullandı.