Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Türkiye'de görüldü mü?

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:03

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiceği virüsü şu ana kadar 19 ülkede doğrulandığını ve toplam 131 vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini açıkladı.

Koca, "Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Bu konu ile ilgili dünyada 1970’den sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz. Ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz bununla ilgili de istişare halindeyiz" dedi.

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"Dünyada gelişimi hatta canlı virüs aşısının ima edildiği olmaması gereken bir geçmiş dönem yaşanmışken bunun gereğinin yapılmadığını görüyoruz" diyen Koca, "Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığımız yakın takip etmekte" ifadelerini kullandı.

DOKTOR MAAŞLARINA ZAM OLACAK MI?

Bakan Koca "Doktor maaşlarına zam olacak mı?" sorusuna ise, "Çalışma Meclis'in iradesinde. Temmuz ayından önce olacağını söyleyebilirim. Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili çalışma yapılıyor" dedi.