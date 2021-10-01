Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 1 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

01 Ekim 2021 Cuma, 19:04

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN KORKUTAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız” dedi.

Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız. pic.twitter.com/dEBMWrTX3N — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 1, 2021

DÜNKÜ VAKA SAYISI 29 BİNİN ÜZERİNDEYDİ

Bakanlığın açıkladığı 30 Eylül Perşembe gününe ait verilere göre, 29 bin 104 vaka tespit edilirken 216 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 357 bin 853 test yapılmış ve 32 bin 119 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 1 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: