Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 1 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 1 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara 'sonbahar' uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA’DAN KORKUTAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız” dedi.
Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız. pic.twitter.com/dEBMWrTX3N— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 1, 2021
DÜNKÜ VAKA SAYISI 29 BİNİN ÜZERİNDEYDİ
Bakanlığın açıkladığı 30 Eylül Perşembe gününe ait verilere göre, 29 bin 104 vaka tespit edilirken 216 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 357 bin 853 test yapılmış ve 32 bin 119 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 1 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
İlgili Haberler
- Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Aynı anda Covid-19 ve grip aşısı olmak güvenli mi?
- Molnupiravir isimli Covid-19 ilacında dengeleri değiştiren gelişme
- Hayy Kitap’ın sahibi Tevfik Rauf Baysal, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
- Covid-19'un yeni bir etkisi daha ortaya çıktı: Huzursuz anal sendromu
- Japonya'da Covid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?
- Hazineye aktarılmayan altınlar ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun o buluşması rahatsız etti
- Melih Gökçek'e camide büyük tepki
- 6 muhalefet partisi bakanlar konusunda anlaştı
- Erdoğan ve Soylu hakkında harekete geçildi
- Meclis'te sıkıyönetim!
- Hoş geldiniz diyen öğretmeni sınıftan kovmuştu
- Kaymakam, kovduğu öğretmenle buluştu
- Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi