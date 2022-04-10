Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

10 Nisan 2022 Pazar, 19:24

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 10 Nisan’a ait verilere göre, 172 bin 461 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 5 bin 609 yeni vaka tespit edilirken 32 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 7 bin 315 kişi sağlığına kavuştu.