Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 19:24
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 10 Nisan’a ait verilere göre, 172 bin 461 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 5 bin 609 yeni vaka tespit edilirken 32 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 7 bin 315 kişi sağlığına kavuştu.


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