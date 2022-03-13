Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 13 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

13 Mart 2022 Pazar, 19:23

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı.

13 Mart verilerine göre, 298 bin 252 test yapıldı. Son 24 saatte, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi. Bugün 35 bin 568 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti.



AŞILAMADA SON DURUM

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

