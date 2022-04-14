Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 14 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

14 Nisan 2022 Perşembe, 19:38

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 14 Nisan’a ait verilere göre, 182 bin 446 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 5 bin 127 yeni vaka tespit edilirken 21 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 16 bin 783 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 13 Nisan verilerine göre, dün 184 bin 758 test yapılmıştı. Dün, 5 bin 529 vaka tespit edilirken, 31 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 493 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 14 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: