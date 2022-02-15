Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 15 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 15 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 15 Şubat Salı gününün verilerine göre, 461 bin 955 test yapıldı.
Güncel verilere göre, 94 bin 730 yeni vaka tespit edilirken 309 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde ise 102 bin 673 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Güncel verilerle ilgili değerlendirmesinin sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. BİR HASTALIKLA DAHA MÜCADELE GÜCÜ OLMAYAN kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım” dedi.
İşte güncel tablo:
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