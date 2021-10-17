Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 17 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

17 Ekim 2021 Pazar, 19:30

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi. 24 bin 403 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 186 kişi hayatını kaybetti.

KOCA'DAN KRİTİK UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!” dedi.



2 DOZ AŞILAMADA SON DURUM

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Türkiye'nin 17 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: