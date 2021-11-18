Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

18 Kasım 2021 Perşembe, 19:32

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI. Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz” dedi.

AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI

Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz. pic.twitter.com/iwZejCJtCH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 18, 2021

Türkiye'nin 18 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: