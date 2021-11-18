Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI. Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz” dedi.
AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 18, 2021
Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz. pic.twitter.com/iwZejCJtCH
Türkiye'nin 18 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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