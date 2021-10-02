Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 2 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 19:15

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN YENİ 'TEHLİKE' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım” dedi.

Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım. pic.twitter.com/KZNq3rdjN4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.99, ikinci doz ortalaması yüzde 72.35, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 110 milyon 159 bin 938 oldu.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 1 Ekim verilerine göre, dün 356 bin 352 test yapılmıştı. Dün, 28 bin 873 vaka tespit edilirken, 210 kişi hayatını kaybetmiş ve 26 bin 224 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 2 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: