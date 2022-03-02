Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 2 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 2 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 407 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.
AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?
Bakanlığın 1 Mart verilerine göre, dün 403 bin 117 test yapılmıştı. Dün, 59 bin 885 vaka tespit edilirken, 203 kişi hayatını kaybetmiş ve 71 bin 545 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 2 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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