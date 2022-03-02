Bilim insanlarından endişelendiren araştırma: Birkaç Covid-19 varyantı aynı anda bulaşabilir
Yapılan yeni bir araştırmaya göre, şekil değiştirme mekanizması ile virüs, bağışıklık sisteminden etkili bir şekilde gizlenebiliyor.
Yeni bir araştırmaya göre varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte, koronavirüsün şeklini değiştirdiği ve şimdi insan organlarına farklı şekilde saldırdığı gözlemlendi. Bilim insanları ayrıca, farklı varyantların vücudun farklı bölgelerinde gizli kalabileceğine ve bu durumun da hastaların Covid-19'dan tamamen kurtulmasını zorlaştırdığına dikkat çektiler.
Sözcü'nün aktardığına göre, Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmalar, virüsün farklı hücre tiplerinde nasıl farklı bir şekilde evrimleşebileceğini ve aynı enfekte konakta bağışıklığını nasıl adapte edebileceğini gösteriyor. Bristol Üniversitesi’nden Profesör Imre Berger de yeni varyantlarla virüsün sürekli değişime uğradığını söylüyor:
“Bristol, BrisDelta’da keşfedilen erken bir varyantı analiz ettik. Orijinal virüsten farklıydı; şeklini değiştirmişti.”
FARKLI VARYANTLAR OLABİLİR
Çalışma ayrıca kişinin vücudunda birkaç farklı virüs varyantının olabileceğine de dikkat çekiyor. BrisDelta çalışmasının baş yazarı Kapil Gupta, virüsün farklı organları nasıl etkileyebileceğini açıklayarak, “Bu varyantlardan bazıları, vücut baskın virüs tipine karşı savunma yapmakla meşgulken, saklanmak için böbrek veya dalak hücrelerini kullanabiliyor. Bu durum da enfekte hastaların SARS-CoV-2’den tamamen kurtulmasını zorlaştırabilir” dedi.
Araştırmacılara göre, şekil değiştirme mekanizması ile virüs, bağışıklık sisteminden etkili bir şekilde gizlenebiliyor. Araştırmacılardan Oskar Staufer, virüsün bağışıklık sistemi tarafından daha az görünür hale geldiğini belirtiyor. Staufer, bu özellikle virüsün tespit edilmesinin zorlaştığını ve bağışıklık tepkisini önlediğine dikkat çekiyor.
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