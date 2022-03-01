Avustralya Başbakanı Morrison, Covid-19’a yakalandı

01 Mart 2022 Salı, 19:03

Başbakan Morrison yaptığı açıklamada, gribe benzer semptomlar yaşadığını ve gelecek hafta daha iyi olacağını ifade etti.

Covid-19’a yakalanan Morrison, karantina sürecinde de görevine devam edeceğini söyledi.

Sidney'de evinde kendini izole ettiğini belirten Morrison, eşinin ve çocuklarının testlerinin negatif çıktığını aktardı.