Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 2 Mayıs’a ait verilere göre, 97 bin 783 test yapıldı.
Güncel verilere göre, bin 344 yeni vaka tespit edilirken 8 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 1 bin 402 kişi sağlığına kavuştu.
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