Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 20:06

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 2 Mayıs’a ait verilere göre, 97 bin 783 test yapıldı.

Güncel verilere göre, bin 344 yeni vaka tespit edilirken 8 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 1 bin 402 kişi sağlığına kavuştu.