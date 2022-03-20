Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 20 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 20 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı.
20 Mart Pazar gününe ait verilere göre, 262 bin 116 test yapıldı.
TEST SAYISI DÜŞTÜ
Güncel verilere göre, 13 bin 81 yeni vaka tespit edilirken 85 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 14 bin 263 kişi sağlığına kavuştu.
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