Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 20 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

20 Mart 2022 Pazar, 19:47

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı.

20 Mart Pazar gününe ait verilere göre, 262 bin 116 test yapıldı.

TEST SAYISI DÜŞTÜ