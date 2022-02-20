Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

20 Şubat 2022 Pazar, 20:26





Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı.

20 Şubat verilerine göre, 440 bin 183 test yapıldı. Son 24 saatte, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi. Bugün 91 bin 164 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 263 kişi hayatını kaybetti.

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