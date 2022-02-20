Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Can kaybında düne göre artış yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Şubat 2022 Pazar, 20:26
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı.

20 Şubat verilerine göre, 440 bin 183 test yapıldı. Son 24 saatte, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi. Bugün 91 bin 164 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 263 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız” dedi.


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