Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 22 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 20:05

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Bir haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım” dedi.

Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım. pic.twitter.com/eOOKeum6mm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 22, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 85.51, ikinci doz ortalaması yüzde 68.91, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 106 milyon 492 bin 764 oldu.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 21 Eylül verilerine göre, dün 354 bin 854 test yapılmıştı. Dün, 29 bin 338 vaka tespit edilirken, 260 kişi hayatını kaybetmiş ve 23 bin 361 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 22 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: