İstanbul'da sahte ilaç operasyon: Covid-19 ilaçları bile var!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirildi. Aralarında Covid-19 tedavisinde de kullanılan ilaçların da olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye'de düzenlediği operasyonda, aralarında korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5 milyon TL olduğu öğrenildi.
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