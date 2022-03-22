Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 22 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

22 Mart 2022 Salı, 20:05

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

22 Mart Salı gününün verilerine göre, 296 bin 866 test yapıldı. Güncel verilere göre, 17 bin 426 yeni vaka tespit edilirken, 90 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 22 bin 184 kişi sağlığına kavuştu.

VAKA VE CAN KAYBINDA ARTIŞ!

Bakanlığın açıkladığı 21 Mart Pazartesi gününe ait verilere göre, 14 bin 933 vaka tespit edilirken, 80 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 281 bin 242 test yapılmış ve 18 bin 537 kişi iyileşmişti. Bugün ise vaka sayısında artış yaşandı ve sayı 17 bini geçti. Yine can kaybı da arttı ve 90 yurttaş yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin 22 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: