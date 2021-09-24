Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 24 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

24 Eylül 2021 Cuma, 19:34

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 24 Eylül verilerine göre, 355 bin 226 test yapıldı.

Son 24 saatte, 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi. 20 bin 458 kişi de sağlığına kavuşurken korona nedeniyle bugün 221 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz" dedi.

Türkiye'nin 24 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: