Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 27 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 27 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2022 Pazar, 22:39
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 27 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler