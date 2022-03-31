Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 31 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

31 Mart 2022 Perşembe, 19:28

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

31 Mart Perşembe gününe ait verilere göre, 272 bin 196 test yapıldı. Güncel verilere göre, 14 bin 336 yeni vaka tespit edilirken 56 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 16 bin 435 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Türkiye'nin 31 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: