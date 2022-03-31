Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 31 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 31 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
31 Mart Perşembe gününe ait verilere göre, 272 bin 196 test yapıldı. Güncel verilere göre, 14 bin 336 yeni vaka tespit edilirken 56 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 16 bin 435 kişi sağlığına kavuştu.
AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Türkiye'nin 31 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
İlgili Haberler
- DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Covid-19 bu yıl bitebilir
- Tayvan’da artan Covid-19 vakaları sebebiyle 15 okul tatile girdi
- İsveç, Covid-19'un önlenmesi için yeni ilacın kullanımına izin verdi
Video Haberler
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
- 15 yerinden bıçaklandı! Mahkemeden 'teşebbüs' kararı
- Şakalaşma kanlı bitti
- Tekirdağ'da fabrika yangını
- Sokak röportajındaki yurttaşın o sözleri gündem oldu
- Mezarlıkta silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu
- Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
En Çok Okunan Haberler
- Ordu’da heyelan; 6 ev hasar gördü, 1 eve tahliye
- SOL Parti’den ‘seçim yasası’ açıklaması
- 'İnsanları ümitlendiriyorsunuz'
- Twitter'dan yeni karar! O özelliği ücretli oluyor
- 'Akkuyu projesi gecikebilir'
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- AKP'nin kalesinde isyan
- Gianni Infantino yeniden aday!
- Eleştirilen düzenleme torba yasadan çıkarıldı
- İstinaf, Musa Orhan dosyasını karara bağladı