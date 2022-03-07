Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 7 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

07 Mart 2022 Pazartesi, 20:58

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi. Bugün 68 bin 815 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA SON DURUM

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 6 Mart verilerine göre, dün 348 bin 146 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 671 vaka tespit edilirken, 170 kişi hayatını kaybetmiş ve 50 bin 241 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 7 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: