Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 9 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 20:15

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Coivid-19 tablosunu açıkladı. 9 Nisan’a ait verilere göre, 186 bin 226 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 6 bin 986 yeni vaka tespit edilirken 35 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 8 bin 825 kişi sağlığına kavuştu.