Son dakika... Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği için rehber yayımladı

Yayınlanma: 17.08.2024 - 16:23

Güncelleme: 17.08.2024 - 16:51

Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesinden maymun çiçeği (Mpox) salgınına ilişkin rehber yayımladı.

Bakanlığın internet sitesindeki rehberde, maymun çiçeğinin (MPox) öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında endemik olarak görülen ve zaman zaman dünyanın diğer bölgelerine buradan yayılan, az sayıda görülen viral bir zoonotik hastalık olduğu ve klinik olarak; ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık ve büyümüş lenf nodları ile kendini gösteren hastalık bir dizi tıbbi komplikasyona neden olabildiği belirtiliyor.

Hastalığın semptomlarının genellikle 2-4 hafta süren ve kendi kendini sınırlayan M-Çiçeği ağır vakalara da yol açabilmektediğine dikkat çekilen açıklamada, Orta Afrika’daki vakalarda %10 ile en yüksek fatalite oranı saptanırken Batı Afrika’da bu oranın %1 olarak saptandığı aktarıldı.

Maymun çiçeğinin çiçek hastalığından daha az bulaşıcı olduğu ve daha hafif seyirli bir tabloya neden olduğu ifade edilen rehberde çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların maymun çiçeğine karşı da belirli oranda bir koruma sağladığı, çiçek hastalığının tedavisi için geliştirilen antiviral ajanların bu hastalığın tedavisi için de kullanılmakta olduğu bildirildi.

ENFEKSİYON NE ZAMAN BELİRTİ VERMEYE BAŞLAR?

Bakanlık rehberine göre, maymun çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan süre, genellikle 6-14 gün olmakla birlikte 1-21 gün arasında değişebilir.

Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal/temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine (13'e karşı 9 gün) sahip olabilir.

OLASI VE KESİN VAKADA YAPILMASI GEREKENLER

Bakanlık rehberinde, olası vaka ile karşılaşılması durumunda, standart enfeksiyon kontrol önlemlerinin tam olarak uygulandığı, bu kapsamda el hijyenine maksimum özen gösterildiği ve sırasıyla aşağıdaki yaklaşımlarda bulunduğu belirtildi:

1. Olası vaka tanımına uyan kişi cerrahi maske takmalıdır.

2. Sağlık personeli N95 maske, gözlük veya siperlik, eldiven ve önlük gibi kişisel koruyucu

ekipman kullanmalıdır.

3. Klinik örnek alınmalıdır

Rehbere göre kesin vaka ile karşılaşılması durumundaysa standart enfeksiyon kontrol önlemleri tam olarak uygulanması, el hijyenine maksimum özen gösterilmesinin yanı sıra vücut sıvıları ile temas ve yakın temas önlemleri de uygulanması gerektiği kaydedildi.

Buna göre kesin vaka halinde atılacak adımlar da şöyle:

1. M-Çiçeği Vaka Bildirim Formu (Ek 2) doldurulmalı ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimine gönderilmelidir.

2. Sağlık kurumları tarafından gönderilen M-Çiçeği Vaka Bildirim Formu (Ek 2) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aynı gün içerisinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığı [email protected]

elektronik posta adresine gönderilmelidir.

3. Vaka hastanede yatırılarak ya da şartların uygun olduğu, vakanın hastanede yatışının gerekmediği durumlarda evde günlük telefon kontrolü ile izole edilmelidir.

Bakanlığın sitesindeki rehbere bu linkten erişilebiliyor.