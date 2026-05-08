Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması

8.05.2026 14:48:00
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de şimdiye kadar hantavirüs vakası tespit edilmediğini, süreci titizlikle takip ettiklerini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen hantavirüs vakalarına dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, sözkonusu virüsle ilgili sürecin yakından izlendiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç, Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

1997’den sonra yeniden gündemde... Hantavirüs pandemiye dönüşür mü? Son günlerde gündeme gelen hantavirüsün ağır enfeksiyonlara yol açabileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, virüsün COVİD-19 gibi küresel bir pandemiye dönüşmesinin beklenmediğini ancak özellikle kemirgen temasına ve kapalı alan temizliğine karşı önlemler alınması gerektiğini ifade etti.
Karın şişliği ve erken doyma yaşıyorsanız dikkat! Yumurtalık kanserinin belirtisi olabilir Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Öz, 8 Mayıs Dünya Yumurtalık Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yumurtalık kanserinin geç belirti vermesi nedeniyle en riskli jinekolojik kanserler arasında yer aldığını belirterek, “Karın şişkinliği, erken doyma ve kasık ağrısı gibi şikayetler uzun sürüyorsa mutlaka uzman değerlendirmesi gerekir. Yumurtalık kanseri sessiz ilerler, vücudunuzdaki küçük ama kalıcı değişiklikleri görmezden gelmeyin. Erken teşhis, tedavi başarısını doğrudan etkiliyor” dedi.oyma yumurtalık kanserinin belirtisi olabilir
Sessiz katile dikkat! Kalbi yavaş yavaş yoruyor, geri dönüşü olmayan hasarlar bırakıyor Hipertansiyonun, dünya genelinde her üç yetişkinden birini etkileyen ve çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen kronik hastalıkların başında geldiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Yavuz, “Uzun süre kontrol altına alınmadığında kalp kasında kalınlaşma, damar sertliği ve kalp yetmezliği gibi ciddi sonuçlara yol açabilen bu durum, erken dönemde fark edilmediğinde hayati risk oluşturabiliyor” dedi. Hipertansiyon kalbi yavaş yavaş yorduğunu ifade eden Dr. Yavuz, hipertansiyonun kalp üzerindeki etkilerine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.