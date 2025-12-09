Son Dakika... Sağlık Bakanlığı talep etti: Armut.com'un erişim engeli kaldırıldı

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, her türlü ev işi, özel ders gibi işler için hizmet alım sitesi olan Armut.com’a 4 Aralık 2025 tarihli kararla erişim engeli getirdi.

8 Aralık 20:13 itibariyle Armut.com sitesine erişilemedi.

ERİŞİM ENGELİ KALKTI

İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre; Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellenen Armut​.com'un erişim engeli kararı kaldırıldı.

"AMBULANS SERVİSİNE İLİŞKİN ŞİKAYET"

Armut şirketi tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Armut.com’a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin, platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikâyet olduğunu öğrendik. Armut.com bünyesinde 8.000’in üzerinde farklı servis bulunmaktadır. Bu servislerden biriyle ilgili şikâyet nedeniyle yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm siteye erişimin engellenmesi, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin gelirini etkilemiş ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini kesintiye uğratmıştır.

Avukatlarımız konuyla ilgili itirazlarını bu sabah itibarıyla hızlıca ilgili mahkemeye iletmiş ve sürecin yarattığı etkiyi paylaşmıştır. İlgili mahkemenin verdiği 09.12.2025 tarihli ek karar doğrultusunda erişim engeli kararının kaldırılması ve armut.com sitesinin tekrar erişime açılmasına karar verilmiştir. Bu kararın BTK tarafından uygulanmasının birkaç saati alabileceği bilgisine ulaşmış bulunuyoruz.

Bir Türk girişimi olarak insanların hayatını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Armut.com, geliştirdiği teknolojiyle bugün üç markasıyla 14 ülkede faaliyet gösteren, hizmet verenlerle kullanıcıları dijital ortamda buluşturan Avrupa’nın önde gelen platformlarından biri hâline gelmiştir. Müşteri memnuniyetini ve hizmet verenlerimizin işlerini büyütme hedefini merkezinde tutan Armut.com, faaliyetlerini her zaman ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde sürdürmeye devam edecektir.

Bu süreçte mesajlarıyla yanımızda olduklarını hissettiren tüm hizmet verenlerimize ve kullanıcılarımıza teşekkür eder, desteğinizin bizim için çok kıymetli olduğunu belirtmek isteriz."