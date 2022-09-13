Son Dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan 'aylık 3 randevu' açıklaması: 'Kota uygulaması yoktur'
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir" denildi.
Sağlık Bakanlığı, muayene randevularına aylık kota getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır."
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