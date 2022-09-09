OPEC belirlediği kotayı yakalayamadı

09 Eylül 2022 Cuma, 09:15

OPEC+ üyeleri üretimlerini artırsalar da Ağustos ayında üretim, üye ülkeler için belirlenmiş kotanın çok altında kaldı. Kota ile üretim miktarı arasındaki fark 5 yılın en geniş seviyesine ulaştı.

S&P Global Commodity Insight tarafından yapılan ankete göre Ağustos ayında OPEC+'nın üretimi Libya'nın da etkisiyle Nisan 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

GÜNDE 19,56 MİLYON VARİL

OPEC üyelerinin üretimi 480 bin varil/gün artışla 29,56 milyon varile çıkarken, OPEC+'nın Rusya öncülüğündeki üyelerinin üretimleri ise 220 bin varil/gün azalarak 13,28 milyon varil/gün oldu.

OPEC+'nın toplam üretimi Ağustos ayında Temmuz ayına göre 260 bin varil/gün artarak 42,84 milyon varil/gün oldu.

İran, Libya ve Venezuela dışarıda bırakıldığında OPEC+'nın 19 üyesinin üretimleri Ağustos için belirlenen kotanın 3,61 milyon varil/gün altında kaldı.