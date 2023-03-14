Son dakika... Sahnede fenalaşan oyuncu Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 00:09

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 01:05

Usta oyuncu Haluk Bilginer, sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bilginer'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.

ŞERDİL ODABAŞI'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bilginer için yayınladığı 'geçmiş olsun' mesajında "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.