Son dakika... Sahnede fenalaşan oyuncu Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Usta oyuncu Haluk Bilginer, ''Kundakçı'' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde oyunculuğunu icra ederken fenalaştı. Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Usta oyuncu Haluk Bilginer, sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bilginer'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.
ŞERDİL ODABAŞI'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bilginer için yayınladığı 'geçmiş olsun' mesajında "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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