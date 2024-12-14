Son Dakika... Şam Büyükelçiliği'ne Türk bayrağı çekildi
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.
Suriye'de Esad rejiminin düşmesi sonrası yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekildi. 12 yıl aradan sonra ülkedeki Türk büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı.
Maslahatgüzar Burhan Köroğlu göreve başladı.
AYRINTILAR GELECEK...
En Çok Okunan Haberler
-
- Korgeneral Pekin'den çarpıcı yorum
- Suriye'yi nasıl terk ettiğinin ayrıntıları ortaya çıktı!
- Petlas'tan o yönetici hakkında açıklama
- Colani’nin arabası
- Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı
- Komutanları olumsuz görüş vermedi, görevlerinden oldu
- 148 bin metrekarelik alan daha!
- Milletvekilleri Genel Kurulu terk etti!
- Çiçekçiyi yumrukla öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakanlık 5 ildeki lahmacuncuları ifşa etti