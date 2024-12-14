Son Dakika... Şam Büyükelçiliği'ne Türk bayrağı çekildi

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

Son Dakika... Şam Büyükelçiliği'ne Türk bayrağı çekildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2024 - 16:45

Suriye'de Esad rejiminin düşmesi sonrası yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekildi. 12 yıl aradan sonra ülkedeki Türk büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı.

Maslahatgüzar Burhan Köroğlu göreve başladı. 

AYRINTILAR GELECEK... 


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