Son Dakika: Şam'la 11 yıl sonra üst düzey temas... Bakan Akar'dan yeni açıklama

06 Ocak 2023 Cuma, 12:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Tokat'ta, gündemdeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Moskova'da Suriye konulu toplantı yapıldı. Sayın Hakan Fidan ile beraber katıldık. Orada açık ve net, kendi pozisyonumuzu ortaya koyduk ve terörle mücadeleden taviz veremeyeceğimiz, başka amacımız olmadığını ortaya koyduk. Ülkemizde 4 milyon civarında Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz, ilave mülteci alamayacağımızı, göç dalgasının kabul edilebilir olmadığını, orada kalmalarına gayret gösterdiğimizi de dile getirdik. Biz barıştan yana olduğumuzu, tek derdimizin terörle mücadele olduğunu kendilerine söylüyoruz. Uygun zamanda, uygun yerde yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için öncelik olanın milletimizin rahatı, savunması olduğunu herkesin anlamasını istediğimizi de her zaman söyledik, söylüyoruz.

YUNANİSTAN'A SERT ÇIKTI

Yunanistan ile ciddi sorunlarımız var. Diyalog için Yunanistan'dan olumlu yanıt alamıyoruz. Statükoyu bozan, adaları silahlandıran Yunanistan. Daha dün balıkçılarımızı rahatsız eden Yunanistan. İç politik sebeplerle gerilimi artırıyorlar. Başka argümanlar olmadığı için, onların da aleyhine olacak şekilde bu tür girişimlerde bulunmaya devam ediyorlar. Biz de bunlara gerekli cevabı hem sahada hem masada verdik, vermeye devam ediyoruz. Bize yapılan hiçbir tacizi karşılıksız bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Bütün birliklerimiz bu konuda talimatlı. Bizi Yeni Osmanlıcılık ile suçlayanlara diyoruz ki, sizin Megali İdea'nız ne oldu? Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Dostluk elini tutmaktan gecikmeyin. Bir maceraya sakın tevessül etmeyin. Tarihte bunu yaptınız, sonuçları malum."