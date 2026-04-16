Son dakika… Şanlıurfa’daki okul saldırısında 16 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

16 şüpheli gözaltında

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında toplam 16 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilere yönelik işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne eski öğrenci 19 yaşındaki Ömer Ket, pompalı tüfekle ateş açarak 16 kişiyi yaralamıştı. Olay öncesinde saldırganın sosyal medya üzerinden okul yönetimi ve öğrencilere yönelik tehdit mesajları paylaştığı ortaya çıkmış, hakkında yapılan şikâyet sonrası gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenilmişti. en Olayın ardından 4 kamu görevlisi görevden uzaklaştırılmıştı.