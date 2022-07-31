Son dakika: Şanlıurfa'da doktoru ölümle tehdit eden zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da doktora kaldırım taşıyla saldırmak isteyen ancak "zarar vermediği" gerekçesiyle serbest bırakılan zanlı Ali K., ikinci kez gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
Olay, 28 Temmuz'da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde kaçan Ali K., acil servise geldi. Nöbetçi Dr. Sezer Eşfer, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Ali K.'ye göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi. Duruma öfkelenip, "Bana bakacaksınız" diyen Ali K., acil servis önündeki kaldırım taşını sökerek, doktora saldırmaya kalktı.
Hasta yakınlarının araya girmesi ile engellenen Ali K., polislerce gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.
BU KEZ ALKOL ALIP, HASTANEYE GİTTİ
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ali K., eylemin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali K., daha sonra alkol alıp, ikinci kez aynı hastaneye gitti. Ali K.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Dr. Sezer Eşfer, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.
Doktor hakkında koruma kararı verilirken, tepkiye yol açan süreç ile ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.
Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali K. hakkında bu kez yakalama kararı çıkartıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali K., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Ali K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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